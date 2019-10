Instagrami teismelised jätavad endale üha vähem riideid selga! Kas see on politsei silmis OKEI?

PPA politseikapten Karin Sadam ütles Elu24-le, et sellise sisuga piltide tegemine ja postitamine ei ole karistusseadustiku järgi kuritegu. «Keelatud on alla 18-aastase kujutamine pornograafilises ja noorema kui 14-aastase inimese kujutamine erootilises või pornograafilises situatsioonis,» ütles Sadam.

Nii et kui oled 14 täis ja päris pornot ei tee, on vähemalt seaduse silmis kõik korras. Küsimus, kas lapsed võivad omavahel poolpaljaid pilte jagada, on aga Sadama sõnul palju laiem kui kriminaalvastutus.

«Kindlasti tuleb meeles pidada, et sellise pildi postitamisel võidakse seda edasi levitada inimeselt luba küsimata. Ka võib pildil kujutatud isik sattuda näiteks küberkiusamise ohvriks,» ütles politseikapten.

Kui poolpaljaid pilte jagab suure jälgijaskonnaga suunamudija, annab tema postitus paratamatult eeskuju teistele noortele. «Sõnum, et oma keha avalik paljastamine on kuidagi äge, ohutu või normaalne, võib viia kurbade tagajärgedeni seda käitumist jäljendavate noorte jaoks,» leiab Sadam.

Politseikapteni sõnul on väga suur osa laste seksuaalse ärakasutamisega seotud materjalist noorte enda tehtud ja jagatud. «Ühel hetkel satuvad need postitused pahatahtlike inimeste valdusse. Selliseid juhtumeid on ka Eestis üha rohkem,» kinnitas Sadam. Samuti võib keegi nalja või julgustükina tehtud postituse hiljem üles laadida välismaisele pornoleheküljele.

Alastipiltide tegemise ja jagamisega on häda selles, et need levivad pahatihti kaugemale kui mõeldud, leiab Sadam. «Isegi ainult oma telefonis hoitav pilt võib mängimiseks laenatud seadmest levida sotsiaalmeediasse ning laps langeda väljapressija ohvriks, kes sunnib teda tegema ja saatma pornograafilise sisuga postitusi,» tõi politseikapten näite.