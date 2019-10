Lastud hirve kontrollima läinud jahimees lõpetas surnukuuris

Mees jõudis helistada naisele ja öelda, et on vigastatud. Naine andis kiirabile mehe seisundist teada ja parameedikud jõudsid ta haiglasse viia, kus ta suri.

Osariigi jahi- ja kalandusameti esindaja Keith Stephens sõnas meediale, et jahimees hukkus väga kummalistel asjaoludel. «Olen selles valdkonnas töötanud üle 20 aasta ja see on esimene kord, mil ma sellise surmajuhtumiga kokku puutun,» teatas ta.

«Ma ei tea, kui kaua loom maapinnal oli, kuid kindel on see, et kui mees hirve vaatama läks, oli loom elus. Jahimehed peaksid olema ettevaatlikud, kui lähevad vaatama looma, keda on tulistanud. Loomal tuleks lasta vähemalt 30 minutit olla ja vaadata kaugemalt, kas ta liigutab ning alles hiljem minna tema juurde. Elu kaotanud jahimees läks kohe pärast lasku,» selgitas Stephens.