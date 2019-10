VIDEO Uskumatu rekord: mägironija vallutas poole aastaga kõik meie planeedi üle 8000 meetri kõrgused mäed

Maailmas on üle 8000 meetri kõrguseid mägesid 14 ning 36-aastane Purja ronis neile kõigile aprilli ja oktoobri vahelisel ajal, teatab bbc.com.

Nepali päritolu Purja on Briti merejalaväe endine sõdur, kelle mägironijakarjäär algas kummaliselt.

Ta ronis maailma kõige kõrgema mäe, 8848 meetri kõrguse Džomolungma baaslaagrini ja tahtis seal lõpetada, kuid tundis siis, et tal on jõudu edasi ronida ja ta jätkas, vallutades Džomolungma.

Viimasele üle 8000 meetrise mäe, mis on Hiinas asuv 8027-meetrine Shishapangman, tippu jõudis ta 29. oktoobril.

Purja on intervjuudes öelnud, et ta on omandanud mägironimisoskused ja ta ei ole uljapea, vaid võtab arvesse mäel olevaid olusid ja oma võimeid.