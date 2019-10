Uuring: nartsissistid võivad olla halvad kaaslased, kuid nad on keskmisest õnnelikumad

Uurigu teinud psühholoogide sõnul peavad nartsissistid end väga eriliseks ja teistest paremaks ning need jooned kaitsevad neid stressi ja masenduse eest, teatab bbc.com.

Teadlased tahavad oma uuringuga vastust ka küsimusele, miks nüüdisühiskonnas on nartsissiste aina rohkem, kuigi selliseid inimesi peetakse «sotsiaalselt mürgisteks».

Uuringut juhtiva psühholoogi Kostas Papageorgiou sõnul on nartsissistid riskialtid, väga enesekindlad, endast üliheal arvamusel ja vähese empaatiavõimega.

Ta lisas, et siiski tunnevad need enesekesksed inimesed vahel ka häbi- ja süütunnet, kuid see on nende jaoks vaid tunnete pinnavirvendus, mis ei ulatus psüühika sügavamate kihtideni.

Enesekindel ärimees. Pilt on illustreeriv FOTO: Phovoi R./PantherMedia/Scanpix

«21. sajandit saab pidada nartsissimi sajandiks, seda näitab nii sotsiaalmeedia, ärimaailm kui poliitika. Kuigi ühiskondlikus plaanis on nartsissim ja nartsissistid kahjulikud, on nartsissistide enesekeskne käitumine neile endile kasulik. Nad on nii iseendale keskendunud, et teiste hädad ja probleemid jätavad neid külmaks. Sellise omaduse tõttu on neil vähem stressi ja nad naudivad oma elu rohkem,» selgitas uuringu juht.