Ilukirurgiale üle 230 000 euro kulutanud naine ajab nüüd taga «Barbie vagiinat»

Delguidice on erinevatele iluoperatsioonidele kulutanud juba üle 200 000 naela (ligi 231 675 eurot).

Näiteks on ta käinud neljal rinnasuurendusoperatsioonil ning talle on rasvaimu tehtud viiel korral. Lisaks on tal ka tagumikuimplantaadid ning ta kasutab ka erinevaid täitesüste.