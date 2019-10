Silmakirjalik või mitte? Naiste eest võitlev Sass Henno tegi veel tänavu seksistlikku räppi

Kirjanik Sass Henno, kes on võtnud südameasjaks võidelda korgijoogivägistamise ja lähisuhtevägivalla vastu, teatas pühapäeval Facebookis, et on saanud info Tallinna ööklubis Hollywood toimunud seksuaalkuriteo kohta, kus pilditut tüdrukut tantsupõrandal ära kasutatakse.

Hiljem selgus, et Hennole saadetud ahistamisvideo ikkagi pole Tallinnas filmitud, vaid on internetiavarustes ringelnud juba vähemalt viis kuud ning intsident toimus väidetavalt ühes Saksamaa ööklubis. Sellest hoolimata luges kirjanik sõnad peale, mida sellises olukorras teha tuleks ja mida kindlasti vältida.

«Igal nädalal on Eesti täis mehi, kes kasutavad seksuaalselt ära pildituid tüdrukuid; inimesi, kes teavad neid lugusid, aga ei pöördu prokuratuuri või politseisse; tüdrukuid, kes kannatavad häbi ja sõimu ega julge rääkida; ning vanemaid, kes karistavad oma lapsi joomise ja valetamise pärast, saamata aru, et nemad ise on hoopis need, kes karistust vääriks,» kirjutas Henno.

Kommentaarides toodi välja aga vastuolu, et Henno on ise veel hiljuti räppmuusikas samasugust käitumist propageerinud. «Oma loominguga toodad sa juurde neid samu mehi, kelle vastu sa siin näiliselt võitled,» kirjutas keegi anonüümse kasutajanime alt.

Nimelt tegutses kirjanik pikalt räpipundi 5miinust ridades, mis oma laulusõnades propageerib narkootikume, alkoholi ning naiste kohtlemist objektidena. Ka hittloo «Erootikapood» muusikavideos on täies riides räpparid ümbritsetud poolpaljastest kaunitaridest, kes nende otsas väänlevad.

«Paljudel kommentaatoritel on ses osas õigus, et need kaadrid sobiks 5miinuse muusikavideosse. Sa võid väita, et tegemist on sarkasmi ja iroonia või mille muuga iganes, aga sihtgrupp ei saa sellest aru ning 5miinusest on saanud seesama asi, mida ta parodeerida üritas,» kirjutas kommentaator.

Tema arvates tõlgendavad 16–19-aastased poisid seksistlikke laulusõnu sõna-sõnalt ja õige pidu ongi see, kus juuakse viina, tehakse narkot ja kasutatakse ära pildituid naisi. «5miinust, õujee, lõika nüüd oma loomevilju!» Kommentaator tõi problemaatilisena esile ka Sass Henno räpirea «miinused näkkide ei-st teevad jah-id».

Henno tunnistas, et tema looming ja lavakarakter on olnud väga seksistlik ja šovinistlik. «Ka mu romaanide peategelased on kõik olnud naistevihkajad,» tõdes kirjanik, kes sai tuntuks romaaniga «Mina olin siin», millest filmgi vändati. «Vägistamised olid enne ja pärast minu räppima hakkamist,» selgitas Henno.

Henno lisas, et 5miinuse koosseisus pole ta olnud tänavu veebruarist saati ning hurjutas anonüümset kommentaatorit, et etteheide pole asjakohane.