Uue hiti välja andnud Marco Tasane ütleb, mida arvab võrdlusest Freddie Mercuryga

Esmaspäeval välja tulnud muusikavideos imetleb Tasane ennast peeglist ja laulab: «Peeglike, peeglike, seina peal, ütle mulle, kes on kauneim Eesti ilma peal. Mina see olen, sina see pole...»

Meeleoluka video all on sõna võtnud ka Tasane ise, kes vastab fännide kommentaaridele. Peamiselt on kuulajad uue loo osas kiitvad. «Tšernobõl, aga heas mõttes,» leiab näiteks üks.

Teine võrdles Tasast aga 1991. aastal surnud Queeni laulja Freddie Mercuryga. «Hea, et Freddie Mercury surnud on. Tal oleks väga raske olnud näha, et keegi temast andekam on,» kirjutas kommentaator. Tasane jäi komplimendile vastates tagasihoidlikuks: «Hahaa, Mercury polnud mu lemmik just, aga tänud.»

Nagu tõrvatilku meepotti, sattus kommentaariumisse ka kriitikuid. «Haige pervert oled, mine ravile,» leidis üks. Tallegi ei jäänud Tasane vastust võlgu: «Esipervert, sa hoiad hullari palatit kinni.»