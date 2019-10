Video: 21-aastast naist süüdistatakse kallima enesetapuni viimises

Prokuröride sõnul oli Lõuna-Koreast pärit Inyoung You kohal, kui mees endalt Massachusettsis Bostonis elu võttis, teatab bbc.com.

Kohtudokumentide kohaselt jälgis 21-aastane You oma kallimat, 22-aastast Alexander Urtulat pidevalt.

Ta jälgis Urtulat ka 20. mai hommikul, kui mees läks Bostonis Roxbury linnaosas asuvasse parkimismajja. You läks talle sinna järele ja nägi, kuidas mees tegi surmava hüppe parkimismaja katuselt alla.

You ja Urtula õppisid Boston College eraülikoolis ning mees tegi enesetapu vaid mõni tund enne ülikooli lõpuaktust ja diplomi kättesaamist.

Uurimine näitas, et paar vahetas kahe kuu jooksul enne Urtula surma 75 000 sõnumit, millest 47 000 saatis You. Naise sõnumites oli, et mees peaks end ära tapma ja surema.

«Sõnumid näitasid, et võim oli selles suhtes naise käes. You juhtis mehe elu, alandas ja mõnitas teda. Tal oli Urtula üle täielik kontroll,» sõnas Suffolki maakonna prokurör Rachel Rollins.

Rollins lisas, et You oli Urtulale mitmel korral öelnud, et nii mehe perel kui ka teistel oleks parem, kui Urtulat maailmas enam ei oleks.

Uurimise kohaselt manipuleeris naine mehega ka nii, et ähvardas ennast tappa. You üritas Urtulat takistada suhtlemast pere ja sõpradega, et panna ta isolatsiooni ja saada tema elu üle veelgi suurem kontroll.

«You manipuleeris Urtulaga enne ta surma aina julmemalt, viies mehe lõpuks sügavasse depressiooni, mille tõttu ta endalt elu võttis. You teadis väga hästi, mida ta tegi ja ta nautis seda vägivalda,» lisas prokurör.

USA meedia teatel on Lõuna-Korea kodanik You praegu oma kodumaal. Prokurörid loodavad, et lõunakorealanna tuleb vabatahtlikult USAsse tagasi, et seal Urtula surmas süüdistatuna kohtu ette astuda.

Rollinsi arvates on Urtula juhtum suhtevägivalla üks traagilisemaid juhtumeid.

«Suhte- ja koduvägivalda ei esine ainult madala haridustasemega inimeste seas, seda võivad kogeda väga erinevad inimesed, kelle sotsiaalne klass, haridus, religioon, etniline taust, rahvus ja sugu on erinevad,» selgitas prokurör.