Juba nädalaid lennujaamas «vangis» istuv Iraani iluduskuninganna kardab, et kodumaal lüüakse ta maha

2018. aastal Miss Intercontinentali iludusvõistlusel Iraani esindanud Bahareh Zare Bahari väidab, et Teherani võimud soovivad teda vaigistada, kuna kaunitar astus avalikult valitsuse vastu välja, kirjutas CNN.

Filipiinide Immigratsioonibüroo teatas eelmisel nädalal, et Interpol on Bahari kohta välja andnud ülemaailmse vahistamiskäsu ehk Red Notice’i (sellise käsu eesmärgiks on lisaks asukoha tuvastamisele ka isiku kinnipidamine tema hilisema väljaandmise eesmärgil - toim).

Teates ei täpsustatud, mis riigist vahistamiskäsk tuli, kuid Bahari rääkis CNNile, et Iraan taotles tema arreteerimist juba 2018. aastal.

«Ma olen siin elanud juba 2014. aastast ega ole selle aja jooksul Iraani tagasi läinud. Olen korduvalt küsinud, kuidas on võimalik, et minu suhtes on Iraanis algatatud kriminaalasi, kui ma elan hoopis siin (Filipiinidel - toim.),» rääkis naine telefoni teel antud intervjuus.

Bahari sõnul on ta Dubaist saabumise järel veetnud viimased 12 päeva Manila Ninoy Aquino rahvusvahelise lennujaama kolmanda terminali reisijateruumis.

Manila lennujaam Filipiinidel FOTO: AP/Scanpix

«See mõjutab juba mu vaimset tervist,» rääkis naine ja lisas, et teadmatus kurnab teda.

Bahari usub, et on sattunud rünnaku alla, kuna toetab eksiilis elavat Reza Pahlavi, kes on 1979. aasta revolutsiooni ajal troonilt kukutatud Iraani šahhi poeg.

Iluduskuninganna süüdistab tekkinud olukorras Iraani võime, öeldes, et kogu teema kerkis päevakorda pärast seda, kui ta kasutas 2018. aasta iludusvõistlusel rekvisiitidena Pahlavi pilti ja endise Iraani monarhia lippu.

Bahari enda kinnitusel tegi ta seda, kuna «soovis esindada rahva häält».

Naine arvas, et üks põhjustest, miks ta on tagaotsitav, on veel see, et ta oli Iraanis sotsiaalselt üsna aktiivne.

Bahari sõnul sai temast seal õpetaja, kuna ta tahtis, et tüdrukud õpiksid, et «nad ei ole esemed, nad ei ole mänguasjad, nad on inimesed ja neil on poistega samad õigused».

Bahari kolis Filipiinidele umbes viis aastat tagasi, et õppida hambaarstiks. Ta on seal elanud õppeviisaga, mis uueneb igal aastal.

Naise praegune viisa on kehtiv 2020. aasta jaanuarini.

Lennujaama reisiterminalis redutaval iluduskuningannal ei lubatud Filipiinidele siseneda 17. oktoobril pärast seda, kui ta naasis reisilt Lähis-Idast. Koheselt taotles naine ka asüüli.

Filipiinide immigratsiooniametnike sõnul süüdistatakse Baharit muuhulgas Dagupani linnas toimunud kallaletungis.

Siiski ei kinnitatud, kas see on põhjus, miks naine on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja kas käsk on pärit Iraanist.

Interpoli pressibüroo sõnul ei kommenteeri nemad konkreetseid juhtumeid ega isikuid, «välja arvatud erijuhtudel ja asjaomase liikmesriigi nõusolekul».

Süüdistuste kohta ütles Bahari, et need on «suur vale» mille eesmärk oli sundida teda naasma Iraani.

Naine lisas, et Filipiinidel pole tema vastu ühtegi pooleliolevat kohtuasja.