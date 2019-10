Varas murdis kontorisse, sõi 200 dollari eest šokolaadi ja langes suhkrukoomasse

Seattle’i politsei teatel leidis see juhtum aset 3. oktoobri õhtul pärast tööpäeva lõppu, kui hoonesse oli jäänud vaid üks inimene, teatab msn.com.

Hoones olnud töötaja arvas, et sissetungija on agressiivne ja ta varjas end tema eest, kuid jälgis ta tegevust.

Murdvaras. Pilt on illustreeriv

Varas märkas, et ärihoones on suur klaaskera, milles on palju gurmeešokolaadi.