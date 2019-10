Mida nägi ja koges 15. sajandi meresõitja Christoph Kolumbus Bermuda kolmnurgas?

«Kolumbus kirjutas veel, et meretase tõusis, kuigi ei olnud tuult ning see ehmatas teda ja meeskonda. Enne uuele kontinendile jõudmist nägi ta horisondil kummalist valgust. Võimalik, et see oli meteoor,» selgitas Quasar.

«Enamik Kolumbuse ajastu meresõitjaid olid veendunud, et meie planeet on lame ja kartsid, et võivad üle Maa ääre alla kukkuda. Kolumbus siiski arvas, et Maa on ümmargune ja ta jõuab itta. Ta nägi merel olles kummalist valgust, mis pani ta hirmust värisema, kuid tõenäoliselt oli see meteoorkeha, võimalik et väike asteroid,» selgitas ajaloolane.