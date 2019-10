Süüria kurdide väitel varastas nende agent Islamiriigi liidri aluspüksid, et USA saaks ta isiku kindlaks teha

SDFi esindajate sõnul aitasid nad ameeriklastel teha kindlaks ka al-Baghdadi asukohta Süürias Idlibi provintsis Barishas, mis asub Süüria lääneosas Türgi piiri ääres.

«Alates 15. maist tegime koostööd USA Luure Keskagentuuriga (CIA), et teha kindlaks al-Baghdadi asukohta. Meie agendil õnnestus pääseda Islamiriigi liidri lähikonda ja majadesse, kus ta end Süürias peitis. Agendi andmetel vahetas al-Baghdadi oma elukohti üsna sageli, et tema jälile ei jõutaks. Enne ameeriklaste saabumist tahtis ta kolida Barishast Jarabulusisse, mis samuti on Türgi piiri ääres,» teatas SDFi esindaja Polat Can.