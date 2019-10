Tommy Cash teenis kõmulise instapildiga koha Vogue'i veergudel - vaata ka pilti!

Pildi autoriks on fotograaf Yulya Shadrinsky , kes on Cashiga korduvalt ka varemgi koostööd teinud.

Ajakirjanik kirjutab ka, et ehkki Cash on Instagramis ka varasemalt veidraid stsenaariume loonud - näiteks kujutades ennast hiiglaslikus Crocs'i kleidis - leidis see situatsioon ka päriselt aset. Nimelt on foto tehtud Owensi Pariisi korteris vahetult enne tema Pompidou muuseumis toimunud moesõud.