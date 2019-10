Kas natside müstiline skelett võis kuuluda muistsele Eestimaa sõdalasele?

Ta lisas, et sellist tüüpi mõõkasid kasutasid eelkõige Põhja-Euroopa viikingid, kuid neid on leitud ka sakside ja anglite haudadest.

Natsid okupeerisid 1939. aastal Praha ja said sellest skeletist teada. Natsiarheoloogid hakkasid levitama teooriat, et tegemist on puhtaverelise viikingiga, sest see sobis natside rassipuhtuse teooriaga.