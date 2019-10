Pildid: California metsatulekahjus on langenud tuleroaks vähemalt viis miljoni dollari villat

USA meedia teatel hävitas kiiresti liikuv metsapõleng Brentwoodis vähemalt viis maja, mille hind on 1 miljon dollarit või üle selle.

Brentwood on Los Angelese eeslinn, kus elavad väga jõukad. Seal on kodu näiteks korvpallistaaril LeBron Jamesil kui ka näitlejal ja California endisel kuberneril Arnold Schwarzeneggeril.

Schwarzeneggeri uue filmi «Terminator: Dark Fate» esilinastus pidi olema 28. oktoobri õhtul Los Angeleses, kuid see jäeti metsapõlengute tõttu ära. Filmi tootja Paramount Pictures teatas, et esilinastuse toit annetatakse Punase Riti kaudu abivajajatele.

Los Angelese linnapea Eric Garcetti teatas, et põlengupiirkonnas on temani jõudnud andmetel hävinenud kaheksa hoonet ja kuus on saanud kannatada.