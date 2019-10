Pildid ja video: politseinikud kasutasid klounimaskis ja noaga röövli vastu taserit

«Ta ähvardas mind noaga ja nõudis raha. Ütlesin, et meil ei ole kassas just palju raha. Röövel sai vihaseks, kuid ma üritasin aega võita öeldes, et lähen kontorisse, kus on veel raha. Teadsin, et tegemist on olukorraga võitle või põgene,» meenutas mänedžer.