Pildid ja video paigast, kus Islamiriigi kurikuulus juht end õhku lasi

Eriüksuslaste koerte küljes olnud kaamerad jäädvustasid al-Baghdadi viimased hetked Süüria loodeosas Idlibi provintsis Barishas, teatavad reuters.com ja cnn.com.

USA kaheksa helikopterit tõusid 26. oktoobri öösel õhku Lääne-Iraagis asuvast baasist. Tabamissmissioonis osales umbes 100 eriüksuslast ja CIA agenti.

USA meedia teatel kulus eriüksusel Türgi piiri ääres asuvasse Süüriasse Barishasse jõudmiseks 1 tund ja 10 minutit. Osa lennuteekonnast kulges üle Venemaa valvatava piirkonna.

Lähedal asuvate põgenikelaagrite elanikud sattusid helikoptereid nähes ja kuuldes paanikasse, et kas kuskil toimub ka neid ohustada võiv rünnak.

Kopterid maandusid Barisha küla lähedal, mille tee ääres asus maja, kus USA luure andmetel Islamiriigi liider end peitis.

Eriüksuslased õhksid osa maja ümbritsenud tarast, et maja juurde pääseda, kuid kui nad üritasid aeda siseneda, avati nende vastu tuli.

Valge Maja ja USA meedia teatel hukkus selles tulevahetuses suur hulk al-Baghdadi käsilasi. USA sõdurid tõid majast välja 11 last ja mitu täiskasvanut, kes võeti vangi.

Al-Baghdadi kaks naist lasid end pommivestidega õhku ja ameeriklased leidsid nende surnukehad.

Ja siis nägid nad Islamiriigi liidrit Abu Bakr al-Baghdadit, kes sööstis majast alanud tunnelisse, üritades end päästa, kuid see tunnel lõppes tupikuga.

USA eriüksuslased hüüdsid tunnelis varjanud al-Baghdadile, kes oli sinna kaasa võtnud ka kolm oma last, et ta alla annaks ja välja tuleks, kuid ta ei teinud seda.

Islamiriigi liider Abu Bakr al-Baghdadi 2014. aasta propagandavideo kaadril FOTO: --/AFP/scanpix

CIA agentide andmetel kandis Islamiriigi liider alati pommivesti ja selle tõttu tahtsid USA sõdurid saata robotsõiduki tunnelisse, et uurida, kus al-Baghdadi on ja kas tal on ka pommivest.

Kuid robotit ei saadud tööle ja selle asemel saadeti tunnelisse eriväljaõppe saanud koerad, kellel olid küljes videokaamerad.

«Nägime videopildis, et al-Baghdadi oli tunneli lõpus lõksus. Siis lasi ta nii ennast kui kolm last õhku. See oli kohutav vaatepilt,» kirjeldas Valge Maja esindaja meediale.

USA president Donald Trump jälgis otseülekannet Islamiriigi liidri tabamisest ja surmast. Ta kommenteeris, et al-Baghdadi suri nagu koer, lisades et maailmas on nüüd palju turvalisem.

Tunnel vajus plahvatuse tagajärjel kokku ja vähemalt üks USA eriüksuse koer jäi sinna lõksu, saades raskelt vigastada.

Ameeriklased kaevasid al-Baghdadi kehaosad välja ja neile tehti kohapeal DNA-test, et olla kindel, kas see ikka on Islamiriigi endine liider.

DNA-testile kulus 15 minutit ja saadi kinnitus, et hukkunu on al-Baghdadi.

President Trump kommenteeris hiljem, et al-Baghdadi surmavideo tuleks avalikustada, et hoiatada sellega neid, kes plaanivad liituda Islamiriigi ja terroristidega, et neid võib tabada sama saatus.

«Ta ei surnud kangelase, vaid argpüksina, võttes endaga kaasa kolm last. Ta teadis, et tunnel lõppeb tupikuga, kuid ta ikkagi läks sinna lootes, et pääseb, kuid teda ootas ees kindel surm,» sõnas Trump.

Selles operatsioonis hukkus 9 inimest, kaasa arvatud al-Baghdadi ja kaks USA sõdurit said vigastada.

USA eriüksus otsis al-Baghdadi maja läbi ja võttis sealt kaasa Islamiriiki puudutavad materjalid.

USA eriüksus oli kohal kaks tundi ja pärast nende lahkumist tegid USA hävitajad maja täpsuspommidega maatasa.

USA eriüksus tabas Islamiriigi juhi Abu Bakr al-Baghdadi, kes end Süürias Barisha lähedal õhku lasi. USA hävitajad tegid al-Baghdadi peidupaigaks olnud maja maatasa FOTO: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Scanpix

Seda tehti põhjusel, et Isalmiriigi liidri pooldajad ei teeks sellest paigast oma juhi mälestuskohta.

USA julgeolekunõuniku Robert O’Brieni sõnul al-Baghdadi surnukeha hävitatakse vastavalt rahvusvahelise terrorismi vastu võitlemise seadustele ja reeglitele.

Barisha küla elanikud läksid hiljem vaatama, mida sündmuspaigal näha on, leides eest rusuhunniku. Nii mõnigi neist võttis sealt ehitusmaterjali ja asju kaasa.

Al-Baghdadi tabamisoperatsiooni viis läbi Seal Team Six, mis sai mais 2011 kuulsaks sellega, et tabas Pakistanis Abbottabadis terrorirühmituse Al-Qaeda juhi Osama bin Ladeni. USA sõdurid lasid relvastamata bin Ladeni ta magamistoas maha.

Al-Qaeda juht Osama bin Laden 1990. aastate fotol FOTO: Abdul Rehman / SWNS/Scanpix

Militaarasjatundjate teatel olid nii bin Ladeni kui al-Baghdadi tabamisoperatsioonid üsna sarnased. Osama bin Ladenile korraldati islamistlik merematus, mis koosnes surnukeha rituaalsest pesemisest, surilinasse mähkimisest ja 24 tunni jooksul pärast surma matmisest.

Pakistani võimud tegid bin Ladeni redupaigaks olnud maja maatasa 2012.