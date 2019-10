Stepikotkad tekitasid vene teadlastele hiiglasliku mobiiliarve

Phys.org teatel jälgib Venemaa rändlindude uurimis- ja kaitsevõrgustik (RRRCN) paljude lindude, sealhulgas ohustatud stepikotkaste lennuteid ja elupaiku, pannes lindudele päikesel töötavad GPS-seadmed. Need seadmed salvestavad lindude koordinaadid ja saadavad andmed teadlastele tagasi tavalise tekstsõnumina.

See süsteem võimaldab saada värskeid andmeid lindude rände kohta. RRRCN kasutab seda teavet ka elektriliinide paigutamise ja muu kohta, et vähendada inimeste mõju kotkastele.

Stepikotkas. Pilt on illustreeriv

Venemaal Krasnojarski krais Minusinskis sündinud ja selle järgi nime saanud stepikotkas Min veetis suurema osa aastast Kasahstani lääneosas väljaspool jälgimisala. See kotkas lendas siis Iraani, kuid ta jälgimisseade ei saatnud uut infot ta asukoha kohta.

Teadlaste teatel on Min lennanud Saudi Araabiasse, kus sõnumitasud on oluliselt madalamad kui Iraagis. Kui linnud jäävad teatud talvituspiirkonda, saavad teadlased sotsiaalmeedias kogutava raha abil neid jälgida kuni aasta lõpuni.

Stepikotkas on kantud Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu punasesse nimekirja, kuna see liik on ohustatud.