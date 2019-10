Inglismaa surmaveoki juht Mo Robinson astus kohtu ette

Esmaspäevane istung oli pigem protseduuriline ja kestis alla tunni. Seal pandi paika, et juhtum läheb edasi Old Bailey kohtusse ehk Inglismaa ja Walesi keskkriminaalkohusse.

Kohtus otsustati, et 25-aastane Maurice Robinson viibib vahi all veel vähemalt 25. novembrini, mil algab esimene istung Old Baileyse kohtumajas.