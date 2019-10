Merylin Nau aktipiltide müügist: nagunii on inimesed mu rindu näinud. Vaadake siis, aga raha eest!

Merylin tunnistas saates, et poleks sellist asja ealeski teinud, kui neid vanu, 2016. aastal sai tehtud alastipilte poleks. «Ma tegin need pildid tegelikult täiesti kogemuse mõttes ja täitsa suvalt. Ma isegi ei mõelnud, ma mõtlesin, et lahe, tahaks järele proovida,» meenutas ta.

Küll aga tunnistas naine, et poleks ealeski arvanud, et tõsielusarjas osalemise tõttu need «vaiba alt välja kistakse». «Ma ise ei ole sellest juttu teinud,» tunnistas ta.

«Nüüd aga, kui need pildid toodi esile, rahvas kõik vaatab, lendavad peale... Nagunii on kõik mu paljaid rindu näinud, siis ma mõtlesin, et ma teen siis rahaks need.»

«Davai, ma teen uued pildid. Sellised, mis mulle meeldivad. Lasin need vanad maha võtta,» selgitas Merylin.

Kuigi saates uuriti sedagi, kui palju ta nende eest juba raha on teeninud, jäi neiu salapäraseks. «Summadest ma ei räägi, aga mul läheb hästi.»

«Ma arvan, et see oli tark tegu. Ma kasutasin lihtsalt võimalust ära. Nagunii on inimesed mu rindu näinud, mis ma siis nüüd teen? Vaadake siis, aga raha eest,» teatas ta.

Merylin Nau alastipiltidele pääsed ligi SIIT!

Kuula ka täispikka podcasti episoodi: