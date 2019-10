Surnud isa telefoninumbrile aastaid sõnumeid saatnud tütar sai rabava vastuse

USA-st pärit Chastity Patterson on leinaga toimetulekuks juba neli aastat oma isa vanale numbrile sõnumeid saatnud.

Tänavu, isa neljandal surma-aastapäeval, kirjutas naine järjekordse sõnumi ning oli tõeliselt jahmunud, kui numbrilt sõnumi vastu sai.

«Hei, isa. See olen mina. Homme tuleb jälle raske päev! Sellest on möödunud neli aastat, kui ma su kaotasin ja ühtegi päeva ei ole möödunud nii, et sind ei igatseks,» kirjutas ta sõnumis.

«Seljatasin vähi ega ole haigeks jäänud pärast seda, kui sa veel siin olid. Olen hoidnud lubadust, et hakkan enese eest paremini hoolitsema.»

«Lõpetasin ülikooli ja lõpetasin aukirjadega - nüüd olen tagasi koolis ja jälle lõpetamas!»

«Ma armusin ja mu süda murti (sa oleksid talle otsa peale teinud), aga ma ajasin lõua püsti ja minust sai veelgi tugevam naine.»

«Ma kaotasin kõik sõbrad ja lõpetasin madalseisus - kuid leidsin kellegi, kes mu ellu tuli ja mind päästis! Mul ei ole veel lapsi, sa oleksid selle üle nii õnnelik, aga ma olen valmis.»

«Ajan ema jätkuvalt iga päev hulluks ning hoian teda ootusärevana.»

Lisaks tunnistas Chastity sõnumis, et tal läheb hästi ja et ta kardab päeva, mil ta abiellub, sest tema isa pole temaga. «Ma kardan abiellumist, sest pean selle pika vahekäigu üksi kõndima ja sa ei saa seal olla, et öelda mulle, et on kõik korras.»

«Ma tahtsin sulle lihtsalt öelda, et ma armastan ja igatsen sind.»

Ent sel aastal juhtus midagi ootamatut ja Chastity sai oma sõnumile ka vastuse. Saatuse tahtel oli naine kõik need aastad kirjutanud mehele, kes leinab oma tütart, kelle ta autoavariis kaotas.

Võõras mees tunnistas ka, et Chastity sõnumid aitasid tal rasketest aegadest üle saada. «Tere, kullake, ma ei ole su isa, aga ma olen viimase nelja aasta jooksul saanud kõiki sinu sõnumid.»

Mees tunnistas ka, et ootab alati Chastity sõnumeid ning avaldas ka põhjuse, miks need tema jaoks nii olulised on. «Minu nimi on Brad ja ma kaotasin oma tütre 2014. aastal autoavariis, sinu sõnumid on mind elus hoidnud.»

«Kui sa mulle kirjutad, tean alati, et see sõnum on Jumalalt. Mul on kahju, et oled nii lähedase inimese kaotanud, aga olen sind aastate jooksul kuulanud ja näinud kasvamas ning ületamas rohkemat, kui keegi teine.»

«Ma olen sulle juba aastaid tahtnud vastata, aga ma ei tahtnud su südant murda.»

«Sa oled erakordne naine ja soovin, et mu tütrest oleks saanud selline naine, nagu sa oled. Tänan sind igapäevaste sõnumite eest. Meenutad mulle, et Jumal on olemas ja see polnud tema süü, et mu väike tüdruk on läinud.»

«Ta andis mulle sinu, mu väike ingel ja ma teadsin, et see päev on tulemas...»

«PS! Ma arvan, et su isal oleks väga hea meel, et otsustasid lapse saamise asemel hoopis veel ühe koera võtta!»

«Hoolitse enda eest ja loodan juba homme sinust jälle kuulda!» kirjutas mees oma sõnumi lõppu.

Chastity leidis, et tegu oli nii südantsoojendava sõnumiga, et ta otsustas seda sotsiaalmeedias oma sõprade ja tuttavatega jagada.