Video: USA mehitamata kosmoselennuk oli rekordilised 780 päeva orbiidil

USA õhujõudude juhi kindral David Goldfeini teatel ei ole ameeriklaste jaoks juba ammu kosmos piiriks ja praegu on neil kaks X-37B orbitaallennukit, mis on juba teinud mitu katselendu.

Need päikesepatareidega lennukid ehitas lennukifirma Boeing ning neid tahetakse kasutada nii kosmose teaduskatsete tegemiseks kui väiksemate satelliitide ülesviimiseks.

Need kosmoselennukid ehitati algselt nii, et nad suudavad orbiidil olla kuni 240 päeva, kuid täiustamised ja tehnilised lisandused on võimaldanud missioone pikendada.