Köögiseinal rippunud vana maal tegi prantslannast miljonäri

Selle maali, mille suurus on 20 sentimeetrit korda 26 sentimeetrit, autor oli Itaalia 13. sajandi kunstnik Cimabue ja ta on sellel kujutanud Jeesuse pilkamist, teatab msn.com.

90. eluaastates prantslanna hakkas kolima ning ta lasi oma mööbli ja kunstiteosed ära hinnata. Teda huvitas eelkõige, kas ta köögis olnud maal on midagi väärt ja ta lasi selle viia näha Acteoni oksjonimaja kunstiekspertidele. Nende sõnul oli tegemist väärtusliku maaliga ning nad arvasid, et oksjonil võib selle hinnaks kujuneda 4 – 6 miljonit eurot.

See maal osteti oksjonil ära märgatavalt suurema summa, 24 180 000 euro eest ja see maalimüük tegi naisest miljonäri.

Maali oksjonile pannud prantslanna sõna meediale, et tal ei teadnud aastaid, et tegemist on väärtusliku teosega, vaid ta pidas seda mingisuguseks religiooseks pildiks, millel ei ole väärtust.