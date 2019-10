Seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt püüdis kinni Arnold Oksmaa inglitiivad!

Hunt, kes on hetkel kallimaga Arensburgi spaahotellis, jagas fännidele Instagramis kontserdi melust vallatuid hetki. Kaunitar väisas kontserdit koos oma elukaaslase ja ämmaga. Hunt võttis kontserdiks ette valmistumist väga tõsiselt olles ennast Oksmaa jaoks lille löönud.

Arnold taidles šõul laval ringi kandmaks seljal valgeid inglitiibu ja tundub, et Hunt sai õhtu lõpuks Oksmaa tiivad enda kaunist selga ehtima ja postitas sellest ka InstaStory vahendusel pildi.

Ka tõdeb kena blondiin portree kaadri all, et ämm nautis Oksmaa etteastet. Hunt kirjutas pildi all: «Ämmale meeldis 🤷🏼‍♀️🔜 Arnold Oksmaa show»