Instagram keelustab ilukirurgiat propageerivad filtrid

Instagrami tarbeks nägu moonutavaid filtreid tootev ettevõte Spark AR on teatanud, et nad eemaldavad Instagrami efektigaleriist kõik plastilise kirurgiaga seotud filtrid ja tulevikus lükkavad uued ilukirurgiaga seotud efektide heakskiitmise teadma ajani edasi.

Ettevõte selgitas Facebooki postituses: «Praegu ei saa me uue poliitika juurutamise kohta täpset ajakava anda, kuid jagame avalikkusega teateid nii kiiresti kui võimalik.»

Ettevõtte poolne teade tuleb viis kuud pärast seda, kui The Huffington Posti uuringust selgus, et sotsiaalmeedial on väga tugev mõju sellele, kuidas noored oma välimust tajuvad ja hindavad.

Plastilise kirurgia spetsialist Dr. Patrick Byrne ütles CNN-ile, et osaliselt on noorte seas huvi ilukirurgia vastu suurenenud ja see on tingitud sellest, et inimesed näevad oma nägu tänu sotsiaalmeedia kasutamisele ja ennekate tegemisele sagedamini kui kunagi varem ja pole enam rahul sellega, mis neile kaamerast vastu vaatab.

Dr. Byrne ütles intervjuus: «Muidugi võrdelesid inimesed ennast ka paberväljaannetes olnud modellidega, kuid siis visati piltidele korraks pilk peale ja päeva jooksul hoopis unustati ajakirjades nähtud pildid ära.»

«Nüüd oleme ajastus, kus tänu sotsiaalmeediale puutuvad inimesed omaenda näopildiga kokku tuhandeid kordi aastas,» lisas Dr. Byrne.

Samas artiklis juhtis CNN tähelepanu ka sellele, et noorte seas on ilukirurgi juurde minek muutunud sagedamaks ja kirurgi juurde minnakse konkreetsete soovidega, näiteks on populaarsust kogunud nina- ja näo asümmeetria korrigeerimine.