Jessica Simpsoni tütar Birdie näeb välja nagu staari pisike kaksikõde

Celebrity Insider vahendas, et väike Birdie on pärinud oma ema kuulsad põselohud. Fotot on sotsiaalmeedias loendamatuid kordi jagatud!

Jessica nimetas Birdiet põselohuga teisikuks ja tema järgijad olid nõus. Nii Jessica kui ka Birdie kandsid prinditud mustriga dressipluuse, mis muutis mõlemad veeldi sarnasemaks. Tähelepanuväärne on ka Jessica ja Birdie silmavärv. Jessical on pruunid silmad ja Birdie´l helesinised. Birdie on alles väik, nii et on võimalus, et ka tema silmade värv muutub tumedamaks