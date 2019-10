Kuumad kaadrid minevikust: verinoore näitleja Catherine Zeta Jonesi keha katsid ainult merikarbid

Verinoor Zeta Jones on kehastunud satiirilises filmis 1001 ööd naisleikuks neitsiks nimega Scheherazade, kes peab kasutama oma võlusid ja mõistust, et pääseda Lähis-Ida kuningast, kelle plaaniks on teda voodisse saada, kas see meeldib naisele või mitte.