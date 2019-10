Katariina Ratasepp elukaaslase Taavi Libe näitlejadebüüdist: oleme rollilahenduse osas kodus palju nalja saanud

Elu24 küsis Katariina Ratasepalt elukaaslasega koos teleseriaalis mängimise kohta.

«Taavi sattus sarja mängima täiesti juhuslikult. Tegelikult pidi seda rolli tegema hoopis üks teine näitleja, kes paraku olude ja teiste tegemiste sunnil pidi tööst loobuma,» rääkis Ratasepp.

Ta lisas: «Produtsent küsis minult päev enne võtet, et kas Taavi oleks nõus rolli ise mängima?»

Ratasepp rääkis, et ta pidas seejärel elukaaslasega kodus pika dialoogi maha.

«Taavi kartis ennekõike seda, et ta ei saa hakkama. Kinnitasin talle, et sellest ei sõltu midagi, et ta ei peagi hästi mängima, sest ta pole professionaalne näitleja. Ennekõike peab ta lihtsalt ekraanil loomulik olema, mis Taavil minu arvates hästi õnnestub,» ütles Ratasepp.

Kas harjutate kahekesi kodus rolli? Kas annate elukaaslasele rollilahenduse puhul näpunäiteid ja kas ta ka kuulab nõuandeid?

«Harjutada me eriti kodus pole jõudnud, kuna mõlemil (eriti aga Taavil) on üsna kiire elutempo. Teksti oleme natuke koos vaadanud. Mängu koha pealt ei ole mina oma suud tahtnud paotada, see on ikkagi režissööri pärusmaa,» vastas Ratasepp.

Ratasepp rääkis, et rollilaheduse osas on nad elukaaslasega palju koos naljatlenud.

«Näiteks oli Taavil alguses humoorikas idee, et tema karakteril võiks ehk olla puujalg, konkskäsi või silmaklapp, et ehk teeks see tema tegelaskuju isikupärasemaks. Tegemist oli naljaga ja päriselt sellist pakkumist Taavi režissörile ei teinud,» ütles Ratasepp.