Laulja Nele-Liis Vaiksoo kihlus!

Vaiksoo lisas eile Instagrami pildi, kus Nukka on langenud ühele põlvele. Kuigi lauljatar jätab postituse pealkirjas foto tähenduse lahtiseks (lisades vaid viite «tuvikesed») on Vaiksoole kommentaarides jäetud hulgaliselt õnnesoove.

Lisaks on jäetud postitusele mitmeid südameid. Vaiksoo on kõikidele õnnesoovidele ja kommentaaridele märkinud «meeldib».

A post shared by N E L E-L I I S V A I K S O O (@neleliisvaiksoo) on Oct 24, 2019 at 2:24am PDT

Paar on koos olnud 2018. aastast. Elu24 kirjutas eelmise aasta juunis, et Nukka oli võitnud Vaiksoo südame. Särav paar külastas pulmapidu ning lauljatar kirjutas Instagrami postituses, et on armastusest joobunud.