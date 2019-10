Meistervargast vanaema: 40 korda varguste pärast vahistatud 76-aastane memm on politseile paras mõistatus

Külastades üürikorterit, kuhu memm oli võtmega sisenenud, leiti, et tegu oli tõepoolest vargusega. Lisaks leiti memme käest kokku 20 võtmekimpu, tänu millele sai ta avada piirkonna erinevate üürikorterite uksi.

«Kus ma olen? Mida ma politsei jaoskonnas teen?» päris memm jaoskonda jõudes teeseldes. Vaatamata näitemängule, millega naine plaanis jätta mulje, et ta on meeltesegaduses, võeti temalt sõrmejäljed.

Siis selgus midagi erakordset! Memmel oli alates 70ndatest, kaheksa erineva nime all, ilmatuma pikk kriminaalne ajalugu. Sel sügisel arreteeritud memm on varguse eest vahi alla võetud koguni 40 korda. Lisaks on ta mitmel korral vangis istunud.