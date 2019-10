«Suunamudijate meistriklassis» osalejad räägivad ausalt muditavast suunast, paljast kehast ja vastutusest

Kristjan Heinmets: «Olgu see mistahes suuruses vaatajaskonnale, mistahes platvormil, igalühel lasub vastutus olla teistele eeskujuks ning seista väärtuste eest, mis suunavad meie elu positiivses suunas.»

Mis on see suund, mida saates olijad mudivad?

Viktoria Villig: «Võistlejad mudivad tuleviku suunda. Kogudes endale suure jälgijaskonna ning võites nende usalduse on võimalik mõjutada teiste arvamust ja tarbimisharjumusi, mis mõjutab kõigi tulevikku.»

Martin Kivi: «Meil kõigil on väljakujunenud oma stiil. Postitame üldjuhul pilte või videomaterjali elust enesest ja endi tegemistest. Võibolla sõna «suunamudija» pole just kõige õnnestunum selle iseloomustamiseks. Inimesed hindavad meie tegemisi, jälgivad postitusi ja elavad kaasa nii rõõmus kui kurbuses. See on seltskond, kelle nimel seda kõike teeme. Isikliku konto puhul ei ole konkreetseid reegleid, mida jälgima peab ja tõenäoliselt on jälgijad sisu pärast seal. Seega ma ütleks kokkuvõtvalt, puudub otsene muditav suund.»

Kristjan Heinmets: «Suunda muditakse igasugustel teemadel, aga selle kõige aluseks on elustiil ja väärtushinnangud.»

Arabella Veskis: «Sisuloojatel ei ole mingit ühtset suunda, kõigil on asjadest oma nägemus ja selle väljendamiseks enamjaolt ka juba väljakujunenud käekiri.»

Kas olete mõelnud ka sellele, et kui postitused ei oleks suures osas kantud palju ilusa keha kultusest, siis kas nad jõuaksid nii suure publikuni?

Viktoria Villig: «Kindlasti ei ole kõigi suurte sisuloojate edu võti oma keha paljastamises. Ütleks isegi, et nägusatel sotsiaalmeedia staaridel on tihtipeale vähem mõju oma jälgijaskonnale, sest neilt ei oodata põhjendatud arutelu mõnel sügaval teemal ning nende sisu jääb pigem pealiskaudseks.»

Martin Kivi: «Trimmis keha, lopsakad huuled, perfektne välimus muudavad postitused vaatajatele (tõenäoliselt) atraktiivsemaks. Ma ei välista, et mingisugused peidetud plusspunktid käivad sellega kaasas, kuigi tahaksin välja tuua ka need inimesed, kellele loodus on teiste arvelt vähem kaasa andnud, ka neil võib olla suur jälgijaskond. Inimestele meeldib eelkõige sisu, mis inspireerib või pakub võimalust samastuda.»

Arabella Veskis: «Eks selle kohta on kindlasti palju erinevaid uuringuid tehtud, kui palju rohkem köidab tähelepanu postitus, mis on tehtud nappides riietes ja kas see lõppkokkuvõttes mõjutab ka tarbija ostukäitumist. Isiklikult ei ole selle vastu huvi tundnud ning seetõttu ei saa ka kommenteerida. Küll aga ei näe ma midagi halba selles, kui inimene hoolitseb enda ja oma tervise eest ning tunneb ennast oma kehas hästi. Siinkohal on aga ka väga oluline hea maitse tunnetus, et mitte odavalt mõjuda. Ja peab tunnistama, et seda kunsti ei valda just igaüks.»

Kristjan Heinmets: «Ilusa keha kultus on minu arvates mööduv nähtus ning pigem näen, et sisu tähtsus üha rohkem kasvab.»

"Suunamudijate meistriklass" teine episood FOTO: Kanal 2