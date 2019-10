Nagu kaks tilka vett: hurmur lauljad Ott Lepland ja Jüri Pootsmann jagasid moefopaad

Tundub, et moeteadlike härrasmeestena teadis nii Lepland kui ka Pootsman, et sellel sügisel lööb meestemoes laineid must-valge triibulised jersey stiilis särgid. Nimelt saabusid mõlemad hurmur lauljad MyHits raadiosaatesse olles juhuslikult samamoodi riides. Jüri Pootsman on MyHits saatejuht ja Ott Lepland käis saates esitlemas oma uut singlit «Kõik mis hea». Tekib küsimus, kes keda ahvib?