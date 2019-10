USA näitleja Felicity Huffman (56) on eestlastele kõige paremini teada teleseriaalist «Meeleheitel koduperenaised». Nüüd jäävad aga paljud Huffmani mäletama kui kelmina eliitülikoolide petuskeemis, kes istus ligi kaks nädalat trellide taga.

Arvatavasti ei osanud keegi «Meeleheitel koduperenaiste» hiigelaegadel arvata, et ühte peategelast kehastava näitlejanna eraelu peegeldab aastaid hiljem teleekraani draamasid. Kuid just selliseks kujunes 2019. aasta Huffmanile.

Huffman on selle aasta märtsist olnud USA ajaloo suurima eliitülikoolidega seotud petuskeemi skandaali keskmes. Väidetavalt maksis Huffman 15 000 dollarit, et tema tütre SAT (standardiseeritud akadeemilise taseme test) tulemused oleks paremad kui tegelikult.

«Kannan seda patutegu enda tütre ning avalikkuse ees kogu oma elu,» vabandas Huffman New York Timesis ja lisas: «minu soov oma tütart aidata ei ole vabandus minu ebaaususe ja seaduse rikkumisele.»

Enne skandaali oli Huffmani elu ning karjäär helge. N äitlejanna sündis 1962. aastal Bedford, New Yorgis. Ta õppis lavakunstikoolis ning sai 1988. aastal ka draamakunsti bakalaureusekraadi. Samal aastal tegi Huffman oma esimese rolli filmis «Things change».

Huffman kohtas oma tulevast abikaasat William H. Macyt 1982. aastal. Viisteist aastat hiljem paar abiellus ning neil on tütred Sofia Grace Macy ja Georgia Grace Macy , kes sündisid vastavalt 2000. ja 2002. aastal.

Macy on samuti hinnatud näitleja, kes sai Oscari nominatsiooni 1996. aasta filmi «Fargo» eest. Lisaks on Macy aastaid mänginud läbipõrunud pereisa Frank Gallagheri teleseriaalis «Häbitu», mille eest on tal kaks Kuldgloobuse ja koguni viis Emmy nominatsiooni.