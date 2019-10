Vaata Kanal 2 vahendusel, kas Tänak ja Järveoja kindlustavad maailmameistritiitli!

«Eks sellisel hetkel peab ikka survet olema, kui jahid oma esimest tiitlit – see on normaalne», ütles Tänak ralli eel «Reporterile». «Peame oma sõitu tegema ja kui ralli peale hakkab, on fookus teha oma parim. Kas sellest piisab ka MM-tiitliks, eks seda näeme pühapäeval».

Kuigi MM-sarjas on hooaja lõpuni jäänud kaks etappi, on Tänakul enne eelviimast, Kataloonia rallit edu lähima konkurendi, Sebastien Ogier' ees 28 punkti. Tänakul on vaja prantslasest koguda kaks punkti rohkem – siis kuulub MM-tiitel eestlasele.