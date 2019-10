Ropp vedamine: sekund veel ja mootorrattur oleks Inglismaal kiirrongi alla jäänud

Kaadrid on filmitud 20. oktoobril Inglismaal Kentis Gravesendi lähedal Shornemeadi raudteeülesõidukohal. Network Rail'i raudteeülesõidukoha haldaja Vincent van der Hoeven ütles väljaandele: «See on õpetlik juhus, mis tuletab meelde, et ei tasu alahinnata raudtee ületamisel tähelepanu hajumise ohtu.»