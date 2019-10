Eesti rallifännid pakuvad Kataloonias raja ääres suurejoonelist vaatepilti!

Fännid kommenteerisid, et käes oleks nagu vabariigi aastapäev - hotellis on kõik naabrid Eestist.

Fotod ja video saatis Elu24-le Laura Urbel, kes sõitis Katalooniasse kohale Paikuselt, Pärnumaalt. Urbel kommenteeris, et läks Katalooniasse melu pärast. Kohal on palju eestlasi. Ta lisas, et uskumatult uhke tunne on!