Eesti sotsmeediastaar ei jätnud tüdrukut rahule: tead, olen piisavalt arrogantne, et see mind ei takista

Instagrami kontol @seepoleokei jagatakse kuvatõmmiseid vestlustest sotsiaalmeedia eri platvormidel, kus meestel on võimalus võõrastele naistele ligi tikkuda ning seda sageli vägagi ebamugaval moel. «Hei, kas ma alastipilte tohin endast saata?» alustab üks mees näiteks tütarlapsega vestlust. «Tere, kepime?» on teine variant. Hullemal juhul jõuab asi lausa tapmisähvardusteni.

Teiste seas on oma ebameeldivat kogemust jaganud ka tütarlaps, keda asus väidetavalt sõnumi teel tülitama üks Eestis tuntud sotsiaalmeediategelane. Jagatud kirjavahetus pärineb eelmise aasta oktoobrist, kui sotsmeediastaar alustas tüdrukuga järjekordset vestlust: «Tsauki, millega te tegelete, otsin inimesi ettevõttesse tööle/abiks jne.»

Tüdruk vastas talle: «Kuule, kui ma juba varasemalt sulle vastanud ei ole, äkki lõpetaks nagu.» Seepeale andis mees teada, et talle tüdruku tahtmised korda ei lähe: «Tead, kui ma ausalt ütlen, siis ma olen piisavalt arrogantsi täis, et see mind ei takista ja ei huvita.»

«Arrogantsi täis» sotsiaalmeediastaar, kelle isikut tütarlaps ei paljastanud, lisas veel: «Ja paluks mind teietada.»

Sotsiaalmeediastaar ei jätnud tüdrukut rahule. FOTO: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast/@seepoleokei

Nagu näha, polnud sotsiaalmeediastaaril sooja ega külma elementaarsest viisakusest ega sellest, kuidas tüdruk, keda ta korduvalt tülitas, ennast seetõttu tundis. «Ta kirjutas mulle kogu aeg ja kui ma lõpuks julgesin öelda, et ma ei soovi temaga tegemist teha ja ta lõpetaks, siis vastati nii,» avaldas tütarlaps Instagramis.

Kui see näide tundub leebe, on Instagrami kontol @seepoleokei üleval veel ligi sada kokkupuudet erinevate meestega, kes tüdrukuid, sageli alaealisi, alandavad ja sõimavad, seksile meelitavad, ähvardavad ning kuude või lausa aastate vältel järjepidevalt tülitavad. Konto haldaja avaldas, et neile on saadetud tohutult materjali, mida pole veel üles pandud.

Tülitajad aastaks vangi?

Teise inimesega korduva või järjepideva kontakti otsimise või muul viisil tema tahte vastaselt eraellu sekkumise eest, kui selle eesmärk või tagajärg on teise isiku hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine, võib karistusseadustiku alusel saada rahatrahvi või kuni aastase vangistuse. Eestis hakati seda kuriteoks pidama kaks aastat tagasi, et ennetada naistevastast vägivalda ja tagada õigusraamistik kannatanute kaitseks.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas Juridica on välja toodud, et kuna seda karistusseadustiku paragrahvi on võimalik laialt tõlgendada, võib riigi karistusvõim muutuda ülemääraseks. Karistamine peab järgnema kõige raskemate rikkumiste korral ehk ainult siis, kui see on hädavajalik, leiab riigiprokuratuuri abiprokurör Eliisa Sommer.

Politsei pressiesindaja Leana Loide ütles Elu24-le, et konkreetset juhtumit on raske hinnata, kuna infot on vähe. «Kui inimene tunneb, et tekkinud olukord teda häirib ja igapäevast elu segab, tuleb pöörduda politseisse ja vahendada kogu olemasolev info,» ütles Loide.

Põhjalikuma info alusel saab politsei hinnata, kas tegu on süüteoga ning selgitada, milliseid samme on olukorra lahendamiseks vaja ette võtta. «Sellistel juhtudel saavad abiks olla ka veebikonstaablid,» lisas Loide.