Naissoost pornorežissöör paljastab kõige populaarsema seksuaalfantaasia

Naisteüritusel BBC 100 paljastas Lust Production filmiettevõtte asutaja, et kõige populaarsemad teemad vaatajate seas on grupiseks ja kolmekesi voodis hullamine.

Lust ütles väljaandele news.com.au: «Kolmekesi voodis eksperimenteerimine või grupiseks on üldiselt nii meeste kui ka naiste seas populaarsed.»

Erika väide pole üllatav. Eelmisel aastal selgus Ball State University ülikooliuuringus, et grupiseksi fantaasiad on laialt levinud.

Uuringu juht dr Lehmiller küsitles 415 inimest, selleks et selgitada välja vastajate seas levinumad fantaasiad, mis neid erutavad.

Ligi 89% küsitletutest tunnistas, et on fantaseerinud kolmekesi voodis hullamisest.

Erika väiteid toetab ka Ameerika seksiuuring. Küsitlus näitas, et 14% täiskasvanutest on varem voodit jaganud kolme inimesega.

Koostöös ABC-ga korraldatut uuringus märgati, et 21% meestest on fantaseerinud, et saavad korraga hakkama rohkem kui ühe inimesega voodis.