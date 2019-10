Kõik rahaks: miljardär Kylie Jenner teeb rekordilisest meemist kaubamärgi

«Rise and shine» ja laululiselt moondatud «riiise and shiinnee» saavad inspiratsiooni eelmisel nädalal laineid löönud internetisensatsioonist. Videorakenduses TikTok levinud klipp, kus Kylie Jennerile laulab tütrele Stormile hommikul ikooniliseks saanud sõnad, purustas rakenduse rekordid.

Otsust on tekitanud vastuolulisi reaktsioone. Mitmete arvates on Jenneri poolt veider üritada nüüdseks juba surnud meemi pealt raha teenida. «Ta tõesti arvab, et ta on naljakas,» torgati sotsiaalmeedias. «Need olid päris naljakad, kuni ta liiale läks - tegi dressipluusid ja nüüd ka kaubamärgi,» arvas teine.