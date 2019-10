WRC ametlik telekanal plaanib Eesti rallifännidega Kataloonias suurejoonelist etendust

Kuna Ott Tänaku ja Martin Järveoja eduga WRC sarjas on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud Eesti rallifännide hulk, kes käivad erinevatel etappidel kaasa elamas, siis jagas kirglik rallifänn Taavi Koha WRC TV üleskutset koguneda katsele, et meie ralliässadele kaasaelamist suures pildis näidata.

Rallifännid on üleskutsele reageerinud tormiliselt ja kirjutavad, et sinimustvalged lipud on juba valmis pandud. Üks fänn andis koguni teada, et plaanib seltskonnaga kohale tulla ja kaasa võtta Eesti ühe suurima sinimustvalge, mille mõõted on 5.5m x 3m.