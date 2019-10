Briti lahkele telemiisule on sülle kukkumas väike pärandus

Jones, kes töötas kunagi ka glamuurimodellina, on saanud omapärase pakkumise oma endiselt «kliendilt» - Thomas Weirilt (50). Nimelt tahab ravimatult haige mees jätta Jonesile 23 tuhat eurot, kuna naine on «meeldiv» ja «humoorikas».

«Ma ei ole jälitaja. Ma ei taha temaga kontakti luua,» selgitas Weir, kes usub, et Jones kasutaks saadud raha targalt. «Mu venna- ja õelapsed elavad kõik välismaal ja neil läheb hästi. Mul ei ole endal lapsi ega kedagi teist, kellele raha jätta,» põhjendas Weir.

Pakkumisest kuulnud Jones ei ole kindel, kas tahab sellise pakkumise vastu võtta. «Ma olin täiesti šokeeritud. See ei tundu reaalne. Ma olen jätnud selle elu seljataha... mul on nüüd lapsed,» rääkis nüüdseks abiellunud Jones.

«See on imelik, selline asi juhtub tavaliselt teiste inimestega aga mitte minuga,» tõdes naine.

Jones täpsustas, et ta küll mäletab Weiri nime, aga peab mehega enne rääkima, et veenduda, kellega on tegu.