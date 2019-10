Tanel Padar võrdles skandaalset lahkuminekut Eurovisiooni võiduga

2017. aasta septembri keskel lahvatas uudispomm, et Padar elukaaslane Kristel Mardisoo oli paari viieaastase suhte jooksul abielus hoopis teise mehega. Abieluvararegistrist selgus, et Kristel Metsamaa ja Andreas Metsamaa on abikaasad, kes andsid 2015. aasta jaanuaris sisse avalduse määrata oma varasuhteks varalahusus.

Padar tunnistas, et oli juba varem kartnud, et midagi läheb ühel hetkel nihu. «Seda ongi jube keeruline kommenteerida, sest ma ei ole seda kommenteerinud niimoodi avalikult ja seal ei olegi midagi kommenteerida, sest ma tänase päevani ei tea midagi,» jäi muusik ikkagi krüptiliseks.

Padar usub, et juhtunu muutis teda mõneti enesekindlamaks. «Ma taaskord kahtlustasin, et viga ei saa olla ainult ühes inimeses. Mündil on alati kaks poolt. Ja ma kahtlustasin varem juba, et see minu pool ei ole kõige tuhmim pool sellel mündil,» vihjas muusik, et suhtega oli probleeme varemgi.