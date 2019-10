Teledoktor Viktor Vassiljev selgitab, miks ta saatega Kanal 2 ekraanile kolib

Aastakümneid televaatajate tervise eest hoolitsenud kuulus teledoktor Viktor Vassiljev on edaspidi Kanal 2 ekraanil. Igal laupäeval enne «Reporterit» annab doktor Vassiljev kõikidele televaatajatele otse-eetris tervisealaseid nõuandeid. Stuudiosse saab oma murega nii helistada kui ka saata küsimusi sotsiaalmeedia vahendusel.

Oktoobri alguses rääkis Vassiljev saates «Õhtu!», et pakkumisi on tulnud mitmelt poolt. «Kui olen mina ja on vaatajad, küll me kuskil kokku saame,» ütles teledoktor. Ja tal oli õigus!

Elu24 küsimuse peale, miks ta võttis vastu just Kanal 2 pakkumise, vastas Vassiljev otsekoheselt: «Mulle meeldib Kanal 2, nii lihtne ongi!»

Formaati kanalivahetus ei muuda. «Põhiline on see, et saates olen mina peaosas, see on sama,» ütles Vassiljev. Millest aga saates rääkima hakatakse, selles osas pole tal õrna aimugi. «Saab olema sisse helistamine, aga millest inimesed hakkavad rääkima... mul pole inimestega kokkulepet, nii et nad räägivad seda, mida nad tahavad rääkida.»

Vassiljev leiab, et kuigi tema on saatejuht, on saate autorid eelkõige inimesed, kes sinna helistavad. «Nemad määravad teemad ette ja mina pean rääkima nendel teemadel, mis nad ette annavad,» tuletas teledoktor meelde tuttavat formaati.

Aga kas kanalivahetus tähendab ka seda, et saade saab olema suurem ja ägedam? «Kanal 2 on Tallinna Televisioonist suurem ja kas nüüd ägedam, Tallinna Televisioon oli pisike, aga kah väga äge. Minu saade oli TTV lipulaev kogu aeg, reitingu poolest esimese kolme hulgas, aga kuidas saab Kanal 2s olema, ma ei tea, vaatame!» vastas Vassiljev.

Väikeseid muutusi aga ikka tuleb. «Paneme sinna arvutid ja värgid, eksole, saab chattida, kõike annab teha. Aga see ei sõltu ju minust. Kui antakse pappi juurde, ega keegi mulle seda pappi ei anna. Sellega tegeleb kanal, et mis ta sinna veel juurde tahab keevitada,» ütles Vassiljev.