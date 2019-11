Kas teadsid, et Netflixi hittsarja naispeaosas mängib Eesti päritolu näitleja?

Torv on Austraalias Melbourne'is sündinud näitleja, keda eestlased teavad kõige paremini Foxi ulmesarjast «Ülisalajane» («Fringe»), mis mõne aasta eest ka Kanal 2 vahendusel Eesti teleekraanidel jooksis.

Kümnendivahetusel võis Torvi Kanal 2 ekraanil näha ka Austraalia seebikas «McLeodi tütred», kus ta kehastas Jasmine McLeodi. BuddyTV on valinud ta neli korda 100 seksikama «telenaise» hulka.

Nüüd on Torv uuesti populaarsust kogunud, kuna mängib «Meelekütis» üht peategelastest, psühholoogiaprofessor Wendy Carri, kes aitab FBI agente kurikuulsate sarimõrvarite analüüsil. Teisel hooajal satub tähelepanu alla ka naisprofessori keeruline eraelu.

Filmiveeb.ee andmetel on «Meeleküti» keskmes on 70ndate lõpus tegutsevad FBI agendid, kelle eesmärk on lahti harutada sarimõrvarite keeruline mõtteniidistik. Nad asuvad intervjueerima kinnipeetud tapjaid lootuses hangitud infot uute juhtumite lahendamisel kasutada.