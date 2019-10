Armas video: Tallinnas Nõmmel võib näha oravaid pesa soojustamas

Tallinnas Nõmmel elav Pille Saar postitas Nõmmekate Facebooki gruppi video oravast, kes tema koduaias toimetas. Oravad on Saare lemmikud ja talle meeldib neid aknast jälgida. Saar rääkis, et üks orav elab neil koguni kodumaja seina sees. Naine on tõmmanud majani isegi oravanöörid ja kord õnnestus tal näha, kuidas oravaema poega kutsus, kes alguses oli küll aravõitu, aga sai pärast kenasti hakkama.

Pille Saare koduaias Nõmmel toimetav orav. FOTO: Pille Saar

Saar pani oravatele pesa soojustamiseks koerakarvu. Kuna Nõmmel on tavapärane, et igapäevaselt võib kohata mõnda oravat, siis postitust näinud jagasid oma kokkupuuteid talvekorterit soojustavate käbikuningatega.

Üks kommenteerija kirjutas, et orav lammutab nende kodumaja fassaadi, teine andis teada, et juba mitmendat aastat lähevad võrkkiige nöörid oravatele pesa soojustamiseks ja iga aasta on vaja uus kiik osta.

Oravad on minema viinud ka putukavõrke, mis esmalt loomade poolt ära augustati ja siis laiali veeti, samuti on kaubaks läinud majade juures kasutatud soojustusvaht.

Tallinna loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane ütles Elu24-le, et ideaalis võiksid oravad ise pesa soojustamisega hakkama saada. Oravatel on suur kogumisinstinkt ja nad ei tee vahet, kas tegemist on inimetekkelise- või looduslikult esineva materjaliga.

Tasane lisas, et kas oravaid peaks pesade soojustamisel abistama on mõttekoht, sest see võib muuta nad mugavaks. Näitena tõi ta linnas elavad linnud, kes ei otsi enam ise toitu, vaid lendavad majade akende taha. Orav on kohanemisevõimeline ja suuteline leidma alternatiivi, kui seda ei inimese poolt ei pakuta.