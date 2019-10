Paarike filmis Rapla spordihoones pesevaid sportlasi soki sisse peidetud mobiiliga

Oleg Glivenko ütles lõppsõnas, et ei julge tuttavatele ja teistele Rapla inimestele enam silmagi vaadata, vahendas BNS. Marju Prosin aga ütles, et tema ei tea, kes salvestistele on jäänud ning oletas, et kohtusaalis viibijad on kannatanud ja palus neilt vabandust.