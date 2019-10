Ajaloolised kaadrid: liivadüüni mattunud Taani kuulus majakas koliti merest kaugemale

1900. aastal ehitatud Rubjerg Knude tuletorni liigutamise põhjuseks on see, et Põhjameri on pankranniku otsa ehitatud majakale lihtsalt ohtlikult lähedale jõudnud.

120 aastat tagasi ehitati tuletorn Taani põhjarannikule kaldast 200 meetri kaugusele, kuid nüüd ähvardas Põhjamere tuultest ja liivadüünidest põhjustatud rannikuerosioon selle merre uputada, vahendas BBC.

Algselt arvati, et majakavedu võib aega võtta umbes kümme tundi, kui seda liigutada kiirusel kaheksa meetrit tunnis. Esialgselt arvati ka, et tuletorn kaalub umbes tuhat tonni. Tegelikult kaalub majakas aga hoopis 720 tonni, mistõttu oli seda ka lihtsam liigutada.

Taani uudistekanalid tegid majaka päästeoperatsioonist ka otseülekandeid. Pool tundi pärast operatsiooni algust oli tuletorni liigutatud 1,4 meetrit.

Tuletorni uude kohta kolimine lõpetati teisipäeva pärastlõunaks. Kohaliku ehitaja Kjeld Peterseni sõnul jõuti kolimise lõppstaadiumisse teisipäeva pärastlõunaks.

«Me ei saanud minna kiiremini kui 12 meetrit tunnis, kuna neil oli vaja hüdraulikat seadistada. See oli liivas ja tuli tagada, et see töötab kahel rööpmel korraga,» selgitas kohaliku omavalitsuse esindaja Mette Ring.

Linnapea Arne Boelt nentis päästeoperatsiooni eel, et tuletorni liigutamisel võib nii mõndagi valesti minna. «Aga see on riski väärt. Alternatiiv oleks selle lammutamine,» ütles ta.

Tuletorni liigutamine läks maksma viis miljonit krooni ehk 673 000 eurot.

Keskkonnaminister Lea Wermelin ütles, et majakas on riigi rahvuslik aare, mistõttu on hoone kolimisele kulunud suur summa õigustatud.

Tuletorn lõpetas tegevuse 1968. aastal ja sinna tehti muuseum. Lõpuks muuseum suleti, sest kaks selle kõrvalhoonet mattusid aja jooksul liiva alla, kirjutas the Guardian.

Sellest hoolimata külastab majakat igal aastal üle 250 000 turisti.

Piirkond on tuntud oma pidevalt liikuvate liivade ja taanduva ranniku poolest.

Kümme aastat tagasi lammutati samas kandis 1250. aastal ehitatud Maarupi kirik, mida ähvardas samuti merre uppumine.