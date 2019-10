Endine telereporter Carmen Pritson paneb paika need, kes arvavad, et ta on peast segi: minuga on kõik hästi!

Pritson rääkis «Reporteris», et kuna teletöö oli kogu tema elu, läks ta pärast töö kaotamist «hulluks» ja jäi üle kogu keha halvatuks. Sellest sai ta võitu tänu spirituaalse maailma avastamisele.

Facebookis andis Pritson vastulöögi neile, kes arvavad, et ta on «peast segi» või «ära keeranud». Küprosel jõusaalis filmitud videos rääkis ta, et kui inimestele on midagi võõras, siis selle vastu hakataksegi võitlema. «Sest sa oled loonud endale mingid raamid ja sa paned nendesse raamidesse mitte ainult iseenda, vaid kõik teised ka,» selgitas Pritson.

Pritson ei taha aga nendes raamides olla. «Kui ma tunnen, et see raam ei ole minu jaoks, siis mina astun sealt välja. Ja mis juhtub nendega, kes astuvad lambakarjast välja? Need jäetakse huntidele söödaks, sa ei ole enam meie lambakarjas, järelikult sa ei kuulu enam siia ja nüüd me viskame, loobime, anname hagu alla ja vaatame, kas ta jääb ellu,» rääkis endine telenägu. Pritson ei ole ennast aga kunagi lambaks pidanud.

Pritson jätkas nõuaandega: «Kallis sõber, kui sul on oma arvamus, oma nägemus, kui sul on midagi, mis kõnetab ainult sind, sest sa usud sellesse ja tead, et see on sinu jaoks ainus õige asi, siis sul on kaks valikut: kas olla nii, nagu teised tahavad, jääda sinna lambakarja määgima, või sa astud sealt välja ja ütled, et ma ei ole ju lammas ja elad nii, nagu sina tegelikult tahad ja nii, nagu sulle on õige. Kui tunned oma südames, et miski kõnetab sind, siis jaata seda, jaata ennast, ole sina.»

Pritson lubas, et temaga on kõik hästi ja ta elab «täielikult teadlikku elu». «Kas ma olen kannatanud? Jaa, väga palju. Kas ma olen kukkunud? Ma olen olnud nägupidi mudas, ma olen seda s***a sisse söönud ja arvanud, et see on õige söök. See ei olnud. Kas mul on täna seetõttu kergem, et ma ei pea ennast lambaks? Ei, ei ole, sest teised võitlevad minuga. Kas ma jään kaotajaks? Ei, sest see ei ole minu lahing, see on nende lahing.»