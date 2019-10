Pildid: tütardest zombid teinud ema sai rahvalt tapvat tagasisidet

Thomas on suur halloweeni fänn ning fotograafina meeldivad ameeriklannale just kõige enam õudustemaatilised pildid. Sel aastal otsustas Thomas enda lapsed zombideks muuta ja fotosid sotsiaalmeedias jagada.

Üks mitmest vihasest sõnumist, mis Thomasele saadeti. «Sa vajad Jumalat enne, kui ta su lastele selja keerab,» kirjutas pahane kodanik. Thomas vastas talle, et tema lastega on kõik korras. «Sure uinudes, maailmal ja neil lastel oleks parem,» ähvardas mees.

«Inimesed ütlesid mulle, et peaksin end ära tapma, et ma uinudes sureks, et olen halb ema ja minu lapsed tuleks mult ära võtta,» kirjeldas Thomas võõraste reaktsioone.

«Ma teadsin, et nende piltide postitamine sotsiaalmeediasse on risk, et kõigile need ei meeldi, aga ma ei arvanud, et inimesed nende peale nii pahaseks saavad,» selgitas fotograaf, kes teeb õudusteemalisi pilte aastaringselt. «Tavaliselt ma ei postitagi neid sotsiaalmeediasse,» lisas Thomas.