Briti «must lesk» peab kohtus tõestama, et ei tapnud meest 1,5 miljoni naela pärast

Hukkunud ärimehe vend Shaughan Pring ja ema Irene Pring kirjutasid kohtule esitatud dokumentides: «See on väide, et hukkunu tapeti tahtlikult ja teadlikult ning (Ziuzina) osales tapmises seda kavandades.».

Ka Ukraina võimude poolt taas avatud juhtumi uurimises on oodata politseipoolset kinnitust, et tegemist oli ikkagi õnnetuse, mitte mõrvaga. Sellest hoolimata on Pringi pere jätkuvalt kindel, et Ziuzina on mehe surma taga.